Königin Letizia von Spanien überrascht mit neuer Frisur

Königin letizia von Spanien mit schulterlangen Haaren (© Getty Images)

Königin Letizia von Spanien am Mittwoch besuchte am Donnerstag eine Schule in Spanien, um das neue Schuljahr einzuläuten. Dabei präsentierte sie einen schicken neuen Haarschnitt.

Dass die spanische Königin absolut stilsicher ist, beweist Letizia (45) bei jedem ihrer Auftritte. Jetzt hat sie ihren Look wieder einmal verändert und erneut einen Volltreffer gelandet. Königin Letizia von Spanien überraschte mit deutlich kürzeren Haaren bei dem Besuch einer Schule in Teruel.

Bereits 2015 bewies sie mit einem frechen Bob, dass ihr kurze Haare fantastisch stehen. Zwei Jahre später entschied sie sich jetzt für eine weniger drastische Veränderung. Sie hat ihre langen Haare, die bis zur Mitte ihres Rückens fielen, gegen einen schulterlangen Haarschnitt getauscht. Letizia sieht jetzt viel frischer aus und auch die Länge passt hervorragend zu ihr. Bei der Farbe hat sie allerdings nichts neues gewagt und ist sich treu geblieben.

Auch modisch überzeugte die Königin. Sie trug eine schlichte weiße Bluse, kombiniert mit einer eleganten Hose.