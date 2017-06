Königin Letizia begeistert in einem Traum in Weiß

Königin Letizia von Spanien sah wieder einmal umwerfend aus (© Getty Images)

Königin Letizia von Spanien überzeugte bei einem Besuch eines Museums in Madrid in diesem wunderbaren Outfit. In einem weißen Ensemble, das ihr unglaublich gut stand, war sie der Hingucker des Tages!

Mit diesem Outfit traf Königin Letizia von Spanien (44) mal wieder genau ins Schwarze - oder eher: ins Weiße! Die zierliche royale Schönheit erschien bei ihrem gestrigen Besuch des „El Arte de Educar“ Museums in Madrid nämlich komplett in Weiß und war damit der absolute Hingucker des Tages.

Zu dem creme-weißen Ensemble aus Rock und Weste trug sie ihre Haare offen und kombinierte tropfenförmige Ohrringe dazu. Für ein Museum wohl etwas unpraktisch, aber dennoch ein absolutes Highlight waren Königin Letizias Schuhe. Die leicht roséfarbenen, offenen High Heels passten perfekt zu ihrer Clutch und waren durch die großen, plakativen Schleifen etwas ganz Besonderes.

Mit diesem Outfit bewies die spanische Königin ein mal mehr, dass sie zurecht zur absoluten Fashion-Elite gehört.