Königin Letizia begeistert im Streifen-Kleid

Königin Letizia begeisterte bei einem Staatsdinner mit dem argentinischen Präsidentenpaar in einem schwarz-weiß-gestreiften Kleid und bewies wieder einmal, dass sie eine wahre Stil-Ikone ist.

Die spanischen Royals, Königin Letizia von Spanien (44) und ihr Mann König Felipe von Spanien (49), luden Argentiniens Präsident Mauricio Macri (58) und seine Frau Juliana Awada (42) zu einem offiziellen Empfang ein – und Letizia begeisterte bei diesem Anlass mit ihrem Outfit.

Königin Letizia: Sie trägt immer wunderbare Kleider

Die zwei Frauen sind beide Stil-Ikonen, doch Königin Letizia versprühte an diesem Abend noch ein bisschen mehr Glamour als Argentiniens First Lady, die ein weißes Wickelkleid mit Trompetenärmeln trug. In einem wunderschönen, schwarz-weiß-gestreiften Pailletten-Kleid mit raffinierten Trägern bewies Letizia ein mal mehr, dass sie eine wahre Styling-Queen ist. Kombiniert mit großen Ohrringen, schwarzen Pumps und einem strengen Dutt sah die Monarchin unglaublich glamourös aus.

Nach dem Empfang dinierten die einflussreichen Paare noch gemeinsam im Palacia Real El Pardo, der ehemaligen Sommerresidenz des spanischen Königshauses nordwestlich von Madrid.