Königin Elisabeth II.: So will sie ihr 65. Thronjubiläum feiern

Königin Elisabeth II. feiert dieses Jahr ihr 65. Thronjubiläum (© Getty Images)

Am 6. Februar feiert Königin Elisabeth II. ihr Thronjubiläum. Seit 65 Jahren ist sie nun schon britische Königin und somit die erste britische Monarchin, die diesen Meilenstein erreichen wird. Ein Grund zum Feiern ist das für die Queen allerdings nicht.

Königin Elisabeth II. (90) begeht am 6. Februar ihr 65. Thronjubiläum. Sie ist die erste britische Monarchin, die 65 Jahre auf dem Thron sitzt. Doch für die Queen ist das kein Grund zum Feiern. Schließlich erinnert sie der Tag auch an den Tod ihres geliebten Vaters König George VI. (†56) im Jahr 1952. Elisabeth betonte bereits mehrmals, dass sie aus diesem Grund ihr Thronjubiläum nicht feiern möchte. Laut dem „Hello Magazine“ wird sie den Tag hinter verschlossenen Türen verbringen. Es sind keine Auftritte oder sonstige offizielle Feiern geplant. Zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip (95) wird sie in Sandringham sein und ihrem Vater gedenken.

2015 bekam Königin Elisabeth II. den Titel der am längsten regierenden Monarchin Großbritanniens. Auch damals wollte die Queen diesen Meilenstein nicht wirklich feiern, denn es war zugleich der Todestag von Königin Victoria (†81).