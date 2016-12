Königin Elisabeth II.: So hart musste sie um ihre große Liebe Prinz Philip kämpfen

Königin Elisabeth II. und Prinz Philip sind seit 69 Jahren verheiratet (© United Archives International / imago)

Königin Elisabeth II. und Prinz Philip sind nun seit 69 Jahren glücklich verheiratet. Jedoch hatte es das Paar zu Beginn seiner Beziehung nicht leicht. Die Queen musste damals hart dafür kämpfen, die Liebe ihres Lebens heiraten zu dürfen.

Vor 69 Jahren gingen Königin Elisabeth II. (90) und Prinz Philip (95) den Bund der Ehe ein. Bereits im zarten Alter von 18 Jahren verliebte sich die Queen in den jungen Marinesoldaten. Doch ihr Vater, König George VI., war mit ihrer Wahl alles andere als einverstanden. Er fand, Philip sei nicht gut genug für seine Tochter und sie habe jemand besseres verdient. Königin Elisabeth II. musste hart dafür kämpfen, doch am Ende durfte sie Philip heiraten. Der Produzent der Netflix-Serie „The Crown“ sagte gegenüber „People“: „Eine der größten Errungenschaften von Königin Elisabeth ist, dass sie die Liebe ihres Lebens heiraten durfte.“ Schön zu sehen, dass sich die Queen so für Prinz Philip, ihre große Liebe, einsetzte. Aus ihrer Ehe gehen vier Kinder hervor.