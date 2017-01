Königin Elisabeth II.: Nach Erkältung endlich wieder auf den Beinen

Königin Elisabeth ist nach einer Erkältung wieder auf den Beinen (© Getty Images)

Einen Monat hatte Queen Elisabeth auf öffentliche Auftritte verzichtet. Eine schwere Erkältung machte ihr zu schaffen. Am vergangenen Sonntag zeigte sie sich nun erstmals wieder in der Öffentlichkeit und besuchte die St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham.

Rund 200 Menschen applaudierten Königin Elisabeth II. (90) zu, als sie nach einer schweren Erkältung wieder in die Öffentlichkeit trat, wie „Hello!“ berichtet. Das erste Mal seit 28 Jahren nahm die Königin aufgrund ihrer Krankheit nicht an den Weihnachts- und Neujahrsgottesdiensten an der Seite von Ehemann Prinz Philip (95) teil. Jetzt soll es ihrer Majestät aber langsam besser gehen.

Zusammen mit Prinz William (34), Herzogin Catherine (35) und der Middleton-Familie besuchte sie am Sonntag den Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham. Die 90-jährige Königin zeigte sich wie immer stilvoll und trug ein royalblaues Ensemble.

Königin Elisabeth II. ist momentan Schirmherrin von mehr als 600 Organisationen, von denen sie mit vielen einen engen Kontakt pflegt. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die Queen die Verantwortung für einige der Projekte aber schon auf andere Mitglieder des Königshauses verteilt hat - auch der Gesundheit zuliebe. Eine gute Idee der Königin - obwohl sie natürlich noch sehr rüstig ist, sollte sie sich in ihrem Alter öfter mal Ruhe gönnen. Das dürfte auch ihrem Immunsystem gut tun.