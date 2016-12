Königin Elisabeth II. konnte nicht am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen

Königin Elisabeth II. bei ihrer alljährlichen Weihnachtsanprache (© Getty Images)

Königin Elisabeth II. musste dieses Jahr leider mit ihrer Tradition brechen. Eigentlich besucht die Queen am 1. Weihnachtsfeiertag immer zusammen mit der ganzen Familie den Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Doch dieses Jahr musste dieser Besuch wegen einer starken Erkältung ausfallen.

Königin Elisabeth II. (90) hat es erwischt. Die Queen kämpft mit einer Erkältung. Wegen der Krankheit konnte die 90-Jährige bereits nicht die alljährliche Reise mit dem Zug nach Sandringham antreten und musste mit dem Helikopter zur Location gebracht werden. Nun brach Elisabeth II. mit einer weiteren Tradition. Seit fast 30 Jahren besucht die Queen zusammen mit ihrer Familie am 1. Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst in Sandringham. Doch dieses Mal fiel der Kirchgang für die Frau von Prinz Philip (95) aus. Sie blieb lieber zu Hause und ruhte sich aus. Wie der Palast mitteilte, nahm sie aber an den weiteren Feierlichkeiten teil. Auch die alljährliche Weihnachtsansprache war nicht in Gefahr. Schließlich wird diese für das britische Volk bereits einige Tage vor Weihnachten aufgezeichnet.