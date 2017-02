Königin Elisabeth II. feiert heute ihr 65. Thronjubiläum

Königin Elisabeth II. feiert dieses Jahr ihr 65. Thronjubiläum (© Getty Images)

Eigentlich ist es ein freudiges Ereignis. Die Queen feiert heute ihr 65. Thronjubiläum. Ob der Königin aber zum Feiern zumute sein wird, ist fraglich. Schließlich ist heute auch der Todestag ihres Vaters König George VI.

Die Queen ist mit ihren 90 Jahren die älteste und zugleich am längsten regierende Monarchin Großbritanniens. Im Jahr 1952 starb der Vater der Königin, König George VI, und Elisabeth übernahm mit nur 25 Jahren den Thron.

Königin Elisabeth II. stand zum Zeitpunkt ihrer Geburt eigentlich an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Als im Jahr 1936 ihr Großvater starb, machte er den Thron frei für Elisabeths Onkel Eduard VIII. Die junge Elisabeth rückte an die zweite Stelle der Thronfolge. Am 11. Dezember 1936 dankte ihr Onkel überraschend ab, ihr Vater wurde König und die junge Prinzessin stand plötzlich an erster Stelle der Thronfolge. Als es ihrem Vater, König George VI, gesundheitlich immer schlechter ging, übernahm Queen Elisabeth bereits ab 1951 nach und nach öffentliche Auftritte.

Am 6. Februar 1952 starb der damalige König, Elisabeth erfuhr während einer Reise vom Tod ihres Vaters. Pflichtbewusst bestieg sie den Thron und wurde am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey in London zur Königin gekrönt. Den heutigen Tag soll die Queen zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip (95) auf dem Landsitz Sandringham verbringen.