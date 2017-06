Königin Elisabeth II. bei der Präsentation des neuen Intercity-Express-Zuges

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip (© i Images / imago)

Königin Elisabeth II. geht nicht nur modisch, sondern auch in Sachen Technik mit der Zeit. In einem wunderbar passenden apricotfarbenen Kostüm feierte die Queen nicht nur den 175. Jahrestag der ersten Bahnfahrt eines britischen Royals, sondern auch den neuen Intercity-Express-Zug.

Am 13. Juni 1842 unternahm Queen Victoria (†81) die erste royale Fahrt mit einem Zug. Genau 175 Jahre später unternimmt auch Queen Elizabeth II. (91), gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip (96), eine Bahnfahrt auf genau derselben Strecke von Slough bis London Paddington. Bevor es aber pünktlich um 12.01 Uhr losgehen konnte, zeigte sich das königliche Paar noch in der historischen Bahnstation von Slough den Fans und vor allem den vielen Schulkindern, die anlässlich des Jahrestages zur Bahnstation gekommen waren.

Königin Elisabeth II: Vollgepackter Terminkalender

Außerdem besichtigte Königin Elisabeth II. den neuen Intercity-Express-Zug von Great Western Railway, der aber erst etwas später dieses Jahr in Betrieb genommen werden soll. Neben Queen Elizabeth II. und Prinz Philip waren auch die Nachfahren des Lokomotivführers von Queen Victoria 1842 mit an Bord. Die Fahrt nach London selbst dauerte dann nur knapp 19 Minuten. Das ist auch gut so, denn der Tag der Royals ist noch mit weiteren öffentlichen Auftritten vollgepackt.