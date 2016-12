Königin Elisabeth II. ändert spontan ihre Weihnachtspläne

Prinz Philip und Königin Elisabeth II. feiern Weihnachten in Sandringham (© Getty Images)

Königin Elisabeth II. und Prinz Philip haben spontan ihre Weihnachtsreisepläne geändert. Eigentlich sollte die Queen am Mittwoch mit dem Zug vom Bahnhof King Cross nach Norfolk fahren, doch diese Fahrt wurde kurzerhand abgesagt. Der Grund: Die Königin ist krank!

Jedes Jahr fahren Königin Elisabeth II. (90) und Prinz Philip (95) wenige Tage vor Weihnachten vom Bahnhof King Cross in London mit dem Zug nach Norfolk und von da aus zum Anwesen der Queen. Damit signalisiert das britische Königshaus, dass die Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham beginnen. Dabei nehmen die zwei alljährlich den Zug um 10.44 Uhr. Eigentlich hätte das britische Königspaar auch dieses Jahr diese Reise am gestrigen Morgen antreten sollen, doch die Pläne wurden eine halbe Stunde vor Abfahrt geändert. Wie ein Sprecher gegenüber „Hello! Online“ bestätigt, sind die Queen und Prinz Philip stark erkältet. Wann die beiden letztendlich ihre Reise antreten, ist bislang noch nicht bekannt.