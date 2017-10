Königin Elisabeth: Darum hat sie nur an einem Tag in der Woche Bargeld dabei

Queen Elizabeth (© Getty Images)

Als Queen braucht man doch kein Bargeld – oder? Anscheinend schon, denn Queen Elizabeth trägt sonntags immer einen 5-Pfund-Schein in ihrer Geldbörse.

Jeden Sonntag geht Königin Elisabeth II. (91) in die Kirche. Und jeden Sonntag spendet sie 5 Pfund in den Sammelkorb. Das verriet eine Quelle dem britischen „Express“ 2015. Ganz schön bodenständig! Ein bisschen spezieller wird es aber dann doch noch: Ihr Butler soll die Anweisung haben, den Schein so zu falten und zu bügeln, dass nur noch ihr Gesicht zu sehen ist.

Was die Queen sonst noch in ihrer Handtasche trägt, verriet ihre Biografin Sally Bedell Smith dem „Express“. Minz-Lutschtabletten, ein Füller, Lippenstift, Taschentücher, eine Lesebrille und einen tragbaren Haken, um ihre Tasche aufzuhängen, sollen immer mit dabei sein. Der typische Tascheninhalt einer 91-Jährigen eben!