König Willem-Alexander: Süßes Foto der niederländischen Königsfamilie

So stolz präsentiert König Willem-Alexander seine Familie (© PPE / imago)

König Willem-Alexander verzaubert seine Fans nun mit einem tollen Schnappschuss seiner königlichen Familie. Gemeinsam mit seiner schönen Frau Máxima und seinen hübschen Töchtern Catharina-Amalia, Alexia und Ariane posiert der Monarch vor idyllischer Kulisse und hat dabei richtig viel Spaß.

Für die niederländische Königsfamilie war es nun wieder einmal so weit: Der alljährliche Fototermin in Kagerplassen stand an. Vor einem romantischen See fand sich die Familie von König Willem-Alexander der Niederlande (50) ein und ließ sich ablichten. Dabei schien die royale Familie richtig viel Spaß zu haben. Die elegante Königin Máxima (46) lacht herzhaft in die Kamera und auch ihr Ehemann und ihre drei Sprösslinge können sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Außerdem fällt bei dem schönen Schnappschuss der Familie auf, wie groß die drei Thronfolger schon sind. Prinzessin Catharina-Amalia der Niederlande (13) ist die Erstgeborene und mit ihren mittlerweile 13 Jahren schon ein richtiger Teenie. Doch auch ihre um ein Jahr jüngere Schwester namens Alexia (12) ist schon richtig groß geworden und blickt bereits ladylike in die Kamera. Nur Ariane (10) ist noch ein super süßes kleines Mädchen und das niedliche Nesthäkchen der Familie.