König Carl Gustaf und Königin Silvia treffen auf Angela Merkel

König Carl Gustaf und seine Frau Königin Silvia empfingen Kanzlerin Angela Merkel (© Getty Images)

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden empfingen am vergangenen Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der Raum für den Empfang hätte nicht besser gewählt werden können.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) besuchte im Rahmen ihres Aufenthalts in Schweden Königin Silvia (72) und König Carl Gustaf (79) von Schweden in deren Schloss in Stockholm. Die Monarchen des schwedischen Königshauses schienen sichtlich gut gelaunt und empfingen die Bundeskanzlerin mit einem herzlichen Händedruck im Prinzessin-Sibylla-Apartment. Die Auswahl dieses Raumes hätte passender nicht sein können, denn Carl Gustafs Mutter Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha wurde in Deutschland geboren und wurde erst durch ihre Hochzeit Erbprinzessin von Schweden - die Räumlichkeiten sind also perfekt für Besuche aus Deutschland.

Zu der Audienz gehörte auch ein gemeinsames Mittagessen, bevor es für die Kanzlerin direkt weiterging. Gemeinsam mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven (59) eröffnete sie das deutsch-schwedische Technologieforum an der Königlich Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften.