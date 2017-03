„Köln 50667“-Michelle: Bald wieder bei BTN zu sehen?

Kommt Michelle zurück zu BTN? (© RTL II)

Von 2012 bis 2014 war Michelle Schultz bei „Berlin – Tag und Nacht“ zu sehen, bis sie mit Piet nach Ibiza auswanderte. Schließlich landete sie in Köln, doch von dort will sie jetzt wieder in die Hauptstadt ziehen. Bedeutet das auch das Comeback bei BTN?

Als sie 2014 „Berlin -Tag und Nacht“ verließ, fanden das sicher nicht alle Zuschauer schade. Michelle Schultz ist wirklich eine echte Schönheit, doch kann auch ziemlich hintertrieben und garstig sein. Zusammen mit Matrix-Chefchen Piet wollte sie seinen neuen Club auf Ibiza zum Laufen bringen.

Von der badewasserumgebenen Baleareninsel verschlug es sie aber wieder nach Deutschland – dieses Mal nach Köln. Seit 2015 spann sie dort ihre Intrigen, doch nun hat sie es endgültig übertrieben - Michelle ist raus! Nachdem sie Lucy erpresst hat und ständig mit der Miete zu spät dran war, wurde sie von den Jungs aus der WG geworfen. Für die taffe Türsteherin kein Grund zur Traurigkeit – kurzerhand packte sie ihre sieben Sachen und will jetzt in Berlin wieder Fuß fassen. Natürlich wäre ein Anlaufpunkt dafür ihr alter Chef Piet und auch im Loft sind momentan ziemlich viele Zimmer frei…

Ob Michelle tatsächlich zu „Berlin – Tag und Nacht“ zurückkommt, seht ihr immer werktags um 19.00 Uhr auf RTL II.