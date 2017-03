„Köln 50667“: Lina fürchtet schwanger zu sein

Ist Lina schwanger von Ben? (© RTL II)

Großes Liebesdrama bei „Köln 50667“: Ben hat Lina betrogen - und das mit ihrer besten Freundin! Dazu kommt nun auch noch, dass Lina seit Tagen überfällig ist und befürchtet, schwanger zu sein. Jetzt traut sie sich endlich, einen Schwangerschaftstest zu machen.

Es gäbe für Lina kaum einen ungünstigeren Zeitpunkt schwanger zu werden als jetzt! Nicht nur, dass das blonde Party-Girl noch zur Schule geht, sondern vor allem das Chaos in ihrem Liebesleben macht ihr momentan zu schaffen. Obwohl alles perfekt schien, hat sie ihr Freund Ben mit ihrer besten Freundin Elli betrogen, seitdem herrscht Eiszeit zwischen den beiden - auch wenn Ben immer wieder versucht, sich bei Lina zu entschuldigen.

Schon länger merkt Lina, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Doch die Morgenübelkeit schiebt sie anfangs auf den Stress zwischen Ben, Elli und ihr – bis sie merkt, dass ihre Periode ausbleibt! „Ich war noch nie in so einer Situation. Ich bin einfach komplett überfordert“, erzählt sie in einem Video auf Facebook. Doch jetzt hält sie die Ungewissheit nicht mehr aus und will sich mit einem Schwangerschaftstest Klarheit verschaffen.

Ob Lina tatsächlich von Ben schwanger ist und wie die beiden diese schwierige Situation zusammen durchstehen, erfahrt ihr immer werktags um 18.00 Uhr bei „Köln 50667“ auf RTL II.