„Köln 50667“: Karnevalstipps der Serien-Stars

So feiern die Stars von „Köln 50667“ Karneval (© RTL II)

Karneval feiern will gelernt sein! Wer sich in Sachen Bützen & Co. nicht richtig auskennt, heute aber nochmal zum Feiern losziehen möchte, sollte sich diese Tipps vom „Köln 50667“-Cast zu Herzen nehmen.

Für den Kölner ist es die fünfte Jahreszeit: Karneval! Seit vergangenem Donnerstag steht das Rheinland wie alle Jahre wieder Kopf. In witzigen Kostümen verkleidet und mit dem ein oder anderen Glas Bier wird vielerorts momentan das Fest der Jecken gefeiert. Auch die Stars von „Köln 50667“ sind im Karnevalsfieber. Als Experten aus der Karnevelshochburg schlechthin, können Elli, Kevin & Co. die besten Tipps für die bunte Feierei geben.

Flirten und das perfekte Karnevalskostüm

Über das perfekte Karnevalskostüm machen sich viele Feierwütige im Vorfeld die meisten Gedanken. Besonders bei den Damen spielt die Wahl des Kostüms eine besondere Rolle: „Wer nicht angebaggert werden will, sollte sich das richtige Kostüm aussuchen“, erklärt Jule. Nur wer in Flirt-Laune sei, solle sich für Kostüme wie Stewardess, Krankenschwester oder Polizistin entscheiden, so die Blondine. Doch anderen schöne Augen zu machen, ist auch an Karneval nur als Single erlaubt: „Fremdgehen ist ein Don't! Nur weil Karneval ist, alle gut drauf und angetrunken sind, heißt das nicht, dass man automatisch Single ist“, mahnt „Köln 50667“-Jan.

Wenn man denn aber Single ist, ist die Karneval-Saison ein Paradies für die Herren der Schöpfung. Kevin ist von diesem Aspekt der rheinischen Feierkultur besonders angetan: „Karneval ist einfach mega, weil man die schönsten Frauen küssen darf! Bützen ist auf jeden Fall ein Do!“

Textsicherheit ist ein Muss!

Wichtigste Voraussetzung für einen perfekten Karneval ist aber neben allerlei Flirt-Regeln vor allem Textsicherheit! Wer die typischen Karnevalslieder nicht mitsingen kann, hat ein Problem. Laut „Köln 50667“-Elli „macht es nur halb so viel Spaß“, wenn „Viva Colonia“ & Co. nicht laut mitgesungen werden können.

Also dann auf ihr Jecken! Mit diesen Tipps der „Köln 50667“-Stars im Gepäck kann selbst bei der wildesten Karnevals-Party nichts mehr schief gehen.

„Köln 50667“ läuft montags bis freitags um 18 Uhr bei RTL II.