„Köln 50667“: Jan und Holly haben einen Hochzeitstermin

Holly und Jan sind super verliebt und glücklich (© Köln 50667 / Facebook)

Es war wohl einer der romantischsten Heiratsanträge im TV. Jan stellte für seine Liebste ganz schön etwas auf die Beine, um die Fragen aller Fragen zu etwas ganz Besonderem zu machen – mit Erfolg. Das „Köln 50667“-Liebespaar verlobte sich und hat nun sogar schon einen Hochzeitstermin.

Was für eine Liebesgeschichte bei „Köln 50667“. Jan und Holly hatten es nicht immer leicht, aber nun steht ihrem Liebesglück nichts mehr im Wege. Der bärige Hawaiihemdträger machte seiner Angebeteten im Dezember einen Heiratsantrag. Mit Hilfe all seiner Freunde stellte Jan einen riesigen Flash-Mob auf die Beine und machte den Antrag zu etwas ganz Besonderem. Holly hatte damit überhaupt nicht gerechnet und war mehr als überwältigt von dieser Aktion. Freudig nahm sie den Antrag ihres Freundes an. Nun kommt der große Tag immer näher. Wie Jan nun auf der „Köln 50667“-Facebook-Seite verriet, haben die beiden schon einen Hochzeitstermin. Dort schreibt er nämlich: „Wir haben eineeeeeeeen… TERMIN!!! Ich bin mega aufgeregt, aber super happy.“ Dazu postet er ein Knutschbild der beiden Turteltauben, das verrät, dass die Hochzeit im März stattfinden soll.