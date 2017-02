„Köln 50667“: Jan lässt die Hochzeit mit Holly platzen

Jan sagt die Hochzeit mit Holly ab (© RTL II)

Holly und Jan haben sich zum echten Traumpaar bei „Köln 50667“ gemausert. Die beiden sind aber auch wirklich wie für einander gemacht und wollen sich sogar das Jawort geben. Doch nun scheint es so, als ob diese verliebten Zeiten der Vergangenheit angehören! Jan lässt die Hochzeit nämlich platzen – und das aus gutem Grund.

In Holly hatte „Köln 50667“-Knuffel Jan endlich seine Traumfrau gefunden und auch die freizügige Stripperin ist bis über beide Ohren verliebt. Seine Liebe möchte das Traumpaar nun sogar per Hochzeit ganz offiziell besiegeln, doch ob es zu dem Romantikfest noch kommt, ist momentan mehr als fraglich! Wutentbrannt hat Pfundskerl Jan nämlich seine Koffer gepackt und die Trauung abgesagt – doch wie konnte es nur soweit kommen?

Schon lange verschweigt Traumkörperbesitzerin Holly ihrem Liebsten, dass nicht sie, sondern Diego und Co. ihm die 10.000 Euro wiedergegeben haben und sie jetzt bei ihnen in der Kreide steht. Unvorsichtig redet Holly mit den Jungs darüber, wie sie ihnen den hohen Betrag wieder zurückzahlen möchte, wird dabei aber von Jan belauscht – Hollys Lüge ist also endgültig aufgeflogen. Verzweifelt versucht sie den entsetzen Jan noch zu beruhigen, doch kommt einfach nicht zu ihm durch.

