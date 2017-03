„Köln 50667“-Holly: Wird sie am Altar versetzt?

Holly ist verzweifelt (© RTL II)

Als Braut ist man am Tag seiner Hochzeit natürlich extrem aufgeregt. So auch Holly, die der Trauung mit Traummann Jan sehnlichst entgegenfiebert. Doch dieser ist so kurz vor der Zeremonie nirgendwo zu finden und kann auch nicht erreicht werden. Holly ist ganz verzweifelt, weiß sie doch von Jans unfreiwilligem Roadtrip ins benachbarte Polen nichts…

Barkeeper Jan hat an seinem Junggesellenabschied wirklich Schliff gebacken, worunter nicht nur er, sondern auch seine Bald-Gattin Holly zu leiden hat. Nach einem dreisten Brathähnchen-Diebstahl bei der Bachelor-Party mussten er und Freund Felix sich in einem Van verstecken, ahnten jedoch nicht, dass dieser schon bald die lange Reise ins schöne – aber von Köln weit entfernte – Polen antreten würde. Als sie in Warschau ankamen, waren sowohl das Entsetzen als auch die Ratlosigkeit natürlich groß.

Doch nicht nur Jan und Felix sind in argen Nöten, auch „Köln 50667“-Holly hat sich den schönsten Tag in ihrem Leben sicher anders vorgestellt. Niemand weiß, wo Jan steckt und er ist auch nicht zu erreichen, da er sein Handy nicht dabei hat. Die blütenweißgekleidete Braut ist am Verzweifeln – Hat ihr bärtiger Traumprinz sie etwa versetzt?

Ob Jan doch noch rechtzeitig zur Hochzeit kommen wird, erfahrt ihr heute bei „Köln 50667“ um 18.00 Uhr auf RTL II.