„Köln 50667“-Elli: Emotionaler Post zu Inkas Geburtstag

Elli vermisst ihre Mutter Inka sehr (© Köln 50667 / Facebook)

Für Elli war das letzte Jahr nicht leicht. Ende Juni starb ihrer Mutter Inka an den Folgen eines Autounfalls. Heute hätte Ellis geliebte Mutter Geburtstag. Aus diesem Anlass postet sie ein Foto von sich und ihrer Mutter auf der Facebook-Seite von „Köln 50667“ mit emotionalen Worten.

Bei „Köln 50667“ ging es in letzter Zeit turbulent zu. Besonders Elli hatte es im letzten Jahr nicht leicht. Ende Juni verstarb ihre Mutter Inka. Nach einem schweren Autounfall wurde sie bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Von den Folgen des Unfalles erholte sich Inka nicht und so wurden die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Für Elli brach eine Welt zusammen. Von diesem Schock konnte sich der Teenager nur schwer erholen. Besonders heute fehlt Inka ihrer Tochter sehr. Denn heute wäre Inkas Geburtstag gewesen. Auf Facebook postet die Schülerin ein Schwarz-Weiß-Bild von sich und ihrer Mutter. Dazu schreibt sie: „Happy Birthday, Mami. Du fehlst mir so sehr!“ Es ist immer schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, doch an solchen Tagen ist die Trauer noch intensiver.