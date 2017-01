KLUBBB3: Mit „Jetzt geht’s richtig los“ auch international erfolgreich

Das Schlagertrio KLUBBB3 Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle (© STAR-MEDIA / imago)

Als KLUBBB3 sind Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle seit letztem Jahr unterwegs. Mit ihrem zweiten Album „Jetzt geht's richtig los“ startet das Schlagertrio wieder voll durch und feiert auch internationale Erfolge.

Florian Silbereisen (35), Jan Smit (31) und Christoff De Bolle (40) sind zusammen KLUBBB3. Der Musikstil der drei Sänger ist zu hundert Prozent Schlager. Nach dem Debütalbum „Vorsicht unzensiert“ ist auch das neue Album der drei Freunde ein voller Erfolg. „Jetzt erst recht“ ist auf Anhieb an die Spitze der Albumcharts von „mediacontrol“, der Schlager Album-Charts und der GoldStar TV Hitparade eingestiegen.

Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch international sind die Schlagerstars, die auch privat befreundet sind, erfolgreich. In Österreich erreichten sie direkt Platz zwei der „Austrian Charts“, in Christoffs Heimat Belgien landete das Album auf Position sechs. Was für ein Erfolg!