Klubbb3: Die Fans sind begeistert von der Hörprobe des neuen Albums

Das Schlagertrio KLUBBB3 Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle (© STAR-MEDIA / imago)

Noch ein bisschen müssen sich die Klubbb3-Fans gedulden, bis am 6. Januar das neue Album „Jetzt geht’s richtig los“ rauskommt. Um den treuen Anhängern die Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichten Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle nun eine Hörprobe.

Am 6. Januar ist es endlich soweit. Klubbb3 veröffentlichen ihr zweites Album „Jetzt geht’s richtig los“. Viele Fans warten schon gespannt, bis sie die neue Platte des Trios, bestehend aus Florian Silbereisen (35), Jan Smit (30) und Christoff de Bolle (40), endlich in den Händen halten können. Florian Silbereisen gab nun auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass die Fans jetzt schon die Gelegenheit haben in das neue Album hereinzuhören.

Auf der Internetseite des Albums können die Fans einen Einblick in die 12 Titel des Albums und so einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Diese Möglichkeit kommt super an. So liest man unter Florians Post Kommentare wie: „Die CD ist der Hammer! Ehrlich gesagt platze ich bald vor Vorfreude.“ oder „Wahnsinn! Das Album ist der Knaller. Ich habe jetzt schon einen totalen Ohrwurm.“ Die drei Männer scheinen auch mit dem neuen Album mal wieder voll ins Schwarze getroffen zu haben.