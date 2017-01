Klubbb3: Album „Jetzt geht’s richtig los!“ landet auf Platz 1

Klubbb3 steigt mit ihrem neuem Album „Jetzt geht's richtig los!“ auf Platz 1 der Charts ein (© Future Image / imago)

Endlich gibt es wieder neues von Klubbb3. Das zweite Album der Band rund um Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle erschien am 6. Januar und begeistert die Fans. Bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung landet „Jetzt geht’s richtig los!“ auf Platz 1 in den Album-Charts.

Die Fans sind begeistert. Am 6. Januar veröffentlichte Klubbb3 ihr zweites Album. Mit dem Titel „Jetzt geht’s richtig los!“ wollen Florian Silbereisen (35), Jan Smit (31) und Christoff De Bolle (40) ihren Fans so richtig einheizen – mit Erfolg! Bereits in der ersten Woche nach der Veröffentlichung landet das Album der drei Musiker auf dem ersten Platz der Album-Charts von „mediacontrol“. Bereits das erste Album von Klubbb3 „Vorsicht unzensiert!“ war ein echter Chart-Erfolg und sicherte sich den vierten Platz. Sicher wird „Jetzt geht’s richtig los!“ ebenso erfolgreich.