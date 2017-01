Kit Harington zeigt seinen sexy Body auf Instagram

Kit Harington ist fit und durchtrainiert (© Kit Harington / Instagram)

Schauspieler Kit Harington zeigt seinen Fans auf Instagram seinen durchtrainierten Körper. Der Body des „Game of Thrones“-Stars strotzt geradezu vor Muskeln und vor allem sein Sixpack bringt sicherlich zahlreiche Frauen zum Schmelzen. Doch der 30–Jährige muss auch hart für seinen Traumkörper arbeiten.

Kit Harington (30) alias „Jon Schnee“ verzaubert in „Game of Thrones“ die Frauenwelt. Doch auch im echten Leben ist der sympathische Kit ein absoluter Traummann. Das Foto, das der 30–Jährige auf seinem Instagram-Account postete, zeigt ihn mit freiem Oberkörper im Fitnessstudio.

Kit hat einen traumhaften Sixpack, muskelbepackte Arme und kräftige Schultern. Im Hintergrund ist die Ausstattung des Fitnessstudios zu sehen. Scheint so, als würde Kit viel Zeit auf dem Laufband und beim Gewichte stemmen verbringen. Doch die Arbeit lohnt sich, wie die zahlreichen bewundernden Kommentare neben dem Foto beweisen.

Kit spielt „Milo“ im Film „Pompeii“

Mit diesem Bild beweist Kit außerdem, dass sein Körper im Film „Pompeii“ echt ist und keiner Photoshop-Bearbeitung unterzogen wurde. In dem actionreichen Streifen spielt der begabte Schauspieler die Rolle des „Milo“, eines tapferen, versklavten Galdiator. Deswegen ist er im Fim oft nur spärlich bekleidet und mit einem Schwert in der einen und einem Schild in der anderen Hand zu sehen.

Seinen bisher größten Erfolg hatte der 30-jährige Schauspieler aber als „Jon Schnee“ in der unglaublich erfolgreichen Serie „Game of Thrones“. Seit 2011 steht Kit für die Fantasy-Serie vor der Kamera und beweist immer wieder aufs Neue sein schauspielerisches Talent. Am Set von GoT hat er außerdem seine große Liebe gefunden. Seit 2016 ist er mit der Schauspielkollegin Rose Leslie (29) liiert.