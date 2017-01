Kit Harington spricht darüber, wie er seine Jungfräulichkeit verloren hat

Kit Harington war sehr jung, als er seine Jungfräulichkeit verlor (© Getty Images)

Kit Harington gehört derzeit wohl zu den heißesten Schauspielern Hollywoods und so manch eine Frau könnte sich wohl eine heiße Nacht mit dem „Game of Thrones“-Star vorstellen. In einem Interview hat Kit nun ganz offen über sein erstes Mal gesprochen.

Kit Harington (30) wurde als „Jon Snow“ („Jon Schnee“) durch die Serie „Game of Thrones“ zum Megastar und ist seit seinem Durchbruch vor allem bei den Frauen heißbegehrt. In der Serie verlor „Jon“ seine Jungfräulichkeit in einer Höhle. In einem Interview mit der „Elle“ sprach Kit Harington nun über sein wahres erstes Mal. „Mein erstes Mal war ein bisschen weniger abseits als in einer Höhle. Es war so ein typisches Teenager-Ding, auf einer Party. Ich war wahrscheinlich zu jung“, so Kit. Auf die Frage angesprochen, ob „zu jung“ heißt, dass er um die 13 Jahre alt war, antwortete er: „Nein, aber nicht weit davon entfernt. Ich glaube, das Mädchen und ich, wir wollten es einfach machen. Entweder wartest du und machst es richtig, oder du bist jung und willst es einfach hinter dich bringen.“