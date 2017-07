Kit Harington, Sophie Turner & Co.: „Game of Thrones“-Premiere in LA

Kit Harrington und Rose Leslie bei der „Game of Thrones“-Premiere (© Getty Images)

Bald ist es soweit und die neue Staffel „Game of Thrones“ startet. In LA feierte die siebte Staffel bereits gestern Premiere in der Walt Disney Concert Hall. Ohne Drachen dafür mit Statuen der „Weißen Wanderer“ liefen (fast) alle Darsteller über den blauen Teppich.

Am 16. Juli 2017 hat das lange Warten endlich ein Ende! Die heiß ersehnte siebte Staffel von „Game of Thrones“ startet und ab dem 17. Juli ist sie auch in Deutschland zu sehen. Alle Fans sind schon ganz gespannt darauf, was in der neuen Staffel passieren wird. Von HBO gab es schon ein paar Spoiler dazu, wie es in den ersten drei Folgen bei „Daenerys Targaryen“, „Jon Schnee“ und Co. weitergeht.

„Game of Thrones“-Premiere in Los Angeles

Nun feierte die siebte Staffel von GoT Premiere in Los Angeles. Zahlreiche unserer Lieblinge waren da und liefen über den nicht roten, sondern blauen Teppich, ganz gemäß dem Motto „Der Winter naht“. Unter anderem mit dabei waren Sophie Turner (21, „Sansa Stark“), Maisie Williams (20, „Arya Stark“), Isaac Hempstead Wright (18, „Bran Stark“), Alfie Allen (30, „Theon Greyjoy“), Nikolaj Coster-Waldau (46, „Jaime Lennister“) und natürlich auch Kit Harington (30, „Jon Schnee“) und Rose Leslie (30, „Ygritte“), die auch im wahren Leben ein Paar sind.

Leider nicht bei der Premiere mit dabei waren „Daenerys Targaryen“-Darstellerin Emilia Clarke (30), Lena Headey (43, „Cersei Lennister“) und Peter Dinklage (48, „Tyrion Lennister“).