„King of Queens“: So geht es Leah Remini heute

Leah Remini sieht auch heute noch wirklich umwerfend aus (© APress / imago)

Leah Remini spielte neun Jahre lang die Rolle der „Carrie Heffernan“ in der beliebten Sitcom „King of Queens“. Seitdem war die Schauspielerin als Talkshow-Moderatorin tätig und bekam im Jahr 2014 sogar ihre eigene Reality-Show.

Von 1998 bis 2007 spielte Leah Remini (46) die Rolle der „Carrie Heffernan“ in der US-amerikanischen Sitcom „King of Queens“. „Carrie“ arbeitet als Anwaltsgehilfin in Manhattan, lebt zusammen mit ihrem Ehemann „Doug Heffernan“ (Kevin James, 51) aber in Queens, einem anderen Stadtteil von New York. Die Serie begeisterte lange Zeit ein Millionenpublikum, wurde nach neun Jahren Sendezeit aber eingestellt. Grund genug, zu fragen, was Leah Remini eigentlich heute macht.

Nach dem Serien-Aus von „King of Queens“

Schon während ihrer Zeit bei „King of Queens“ war Leah in dem Film „Old School - Wir lassen nichts anbrennen“ an der Seite von Luke Wilson (45) und Will Ferrell (49) zu sehen. Danach hatte sie einige Gastauftritte in kleineren Fernsehserien und wurde sogar als Co-Moderatorin der US-amerikanischen Talkshow „The Talk“ angeheuert. Nach einem Jahr musste sie die Sendung allerdings wieder verlassen. Außerdem stand sie von 2014 bis 2015 für die Serie „Exes“ vor der Kamera.

Eigene Reality-Serie auf TLC

Seit Dezember 2014 ist die 46-Jährige auf TLC in der wöchentlich ausgestrahlten Reality-Serie „Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich“ zu bewundern. Dort ist die Schauspielerin dabei zu sehen, wie sie ihr tägliches Familienleben mit Ehemann Angelo Pagan (48) und Tochter Sofia (12) handhabt. Seit August 2016 läuft die zweite Staffel auch bei uns in Deutschland auf TLC. 2015 nahm sie an der US-Version von „Let's Dance" teil und belegte dort den fünften Platz.