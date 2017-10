„King of Queens“: Patton Oswalt: Hochzeit schon im nächsten Monat?

Meredith Salenger und Patton Oswalt (© ZUMA Press / imago)

Er ist endlich wieder glücklich! Im April 2016 verlor Patton Oswalt seine Frau Michelle McNamara an eine Herzerkrankung. Seine neue Liebe Meredith Salenger half ihm wieder auf die Beine – inklusive Verlobung im Juli dieses Jahr. Jetzt soll der „King of Queens“-Star das Hochzeitsdatum auf Twitter bekanntgegeben haben.

Patton Oswalt (48) weiß, wie er mit gemeinen Hater-Kommentaren umgehen muss. Und zwar mit dem Herausposaunen seines Hochzeitsdatums? Der Schauspieler antwortet auf einen Tweet, in dem er als Loser bezeichnet wird, mit den Worten: „Was glaubst du, wie sich Meredith fühlt? In 27 Tagen ist sie lebenslänglich an mich gefesselt, während ich in den Strudel der Vergessenheit gerate!“.

YOU'RE sorry? Think how @MeredthSalenger feels. In 27 days she's shackled to me for life while I spiral into oblivion. https://t.co/XxUj4UzgPR — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 8. Oktober 2017

Wer gut in Mathe ist, stellt fest: Demnach soll die Hochzeit von Patton Oswalt und Komikerin Meredith Salenger (47) schon am 4. November stattfinden. Die Fans sind überzeugt, dass der Tweet die Bekanntgabe des genauen Datums des großen Tages der beiden sein soll und gratulieren dem „King of Queens“-Star schon eifrig. Wäre auf jeden Fall eine clevere Art, seinen Hochzeitstermin bekanntzugeben!