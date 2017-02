„King of Queens“-Haushälterin „Holly“: Das macht sie heute

So sieht "King of Queens"-Star Nicole Sullivan heute aus (© Getty Images)

Ganze fünf Jahre spielte die US-amerikanische Schauspielerin Nicole Sullivan die fürsorgliche, aber etwas naive Haushälterin „Holly“ in der beliebten Sitcom „King of Queens“. Auch heute ist die hübsche Blondine noch als Schauspielerin vor allem in TV-Serien aktiv!

2001 stieg die attraktive Schauspielerin Nicole Sullivan (46) bei der erfolgreichen Sitcom „King of Queens“ ein und übernahm an der Seite der Serien-Stars Kevin James (51) und Leah Remini (46) die Rolle der kindlich naiven, aber fürsorglichen Haushälterin „Holly“. Diese kümmerte sich liebevoll um „Carries“ Vater „Arthur“, gespielt von Jerry Stiller (89). Für die damals 31-Jährige war die Rolle ihr großer Durchbruch in Hollywood!

Auch heute noch in beliebten TV-Serien zu sehen

Nach ihrem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2007 versuchte sich Nicole auch an großen Kinoproduktionen wie beispielsweise der Parodie-Komödie „Superhero Movie“ oder der Teenie-Romanze „17 Again“. Doch Serienrollen scheinen der attraktiven Blondine deutlich besser zu liegen und zu gefallen. So hat Nicole schon in beliebten Serien verschiedenster Genres wie „Law & Order“, „Scrubs“, „Monk“ oder „Devious Maids“ kleinere Rollen übernommen. Im April 2015 drehte sie für die beliebte Arztserie „Grey’s Anatomy“, in der sie als Patientin mit schlimmen Verbrennungen zu sehen war. Stolz teilte Nicole Fotos vom Set auf ihrer Twitter-Seite.

Im letzten Jahr spielte sie weitere Gastrollen in „Matt & Stuff“ und „The Thundermans“ und war Kandidatin der Reality-Show „Worst Cooks of America“. Hinter der Sendung verbirgt sich eine Art Boot-Camp, in der die Kandidaten in kürzester Zeit das Kochen lernen. In der Promi-Ausgabe der Show sicherte sich Nicole den zweiten Platz. Auf mindestens eine weitere Gastrolle können wir uns dieses Jahr noch freuen, denn Nicole wird als „Leanne“ in der Comedy-Serie „Mom“ zu sehen sein.

„Holly“ scheint also nach wie vor noch gut im Geschäft zu sein und daran wird sich wohl auch so schnell nichts ändern. Und auch privat scheint es bei der Schauspielerin blendend zu laufen: Seit 2006 ist sie mit Schauspieler Jason Packham verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat.

Ouch! Burn victim extrordinaire on the set of Grey's Anatomy @GreysABC pic.twitter.com/2s2MTzrpPP — Nicole Sullivan (@SullivanNicole) 7. April 2015

Schon gewusst? Die 15 lustigsten Fun-Facts über „King of Queens"!