Kim Hnizdo: „Unsere GNTM-Staffel war zwischenmenschlich ziemlich hart“

Kim Hnizdo gewann 2016 GNTM (© Future Image / imago)

„Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin Kim Hnizdo ist seit ihrem Sieg sehr erfolgreich und ein oft gebuchtes Model. Im „Promipool“-Interview sprach sie darüber, wie anstrengend es bei GNTM 2016 war und verriet uns ihre Favoritin auf den diesjährigen Titel.

Kim Hnizdo (20) hat es dank ihres Sieges bei „Germany’s Next Topmodel“ geschafft, sich in der Modebranche zu etablieren und schwebt nun für namhafte Designer über den Laufsteg. Der Weg zum GNTM-Titel war dabei alles andere als einfach, wie Kim bei der Secret Fashion Show in München erklärt.

„Unsere Staffel war zwischenmenschlich und was manchen Mädels abverlangt wurde wirklich ziemlich hart“, so Kim gegenüber „Promipool“. Kim selbst vergoss bittere Tränen, als ihr beim Umstyling ihre lange Mähne zu einem raspelkurzen Pixie-Cut gestutzt wurde. Doch auch die aktuelle Staffel hat es laut Kim in sich: „Es soll natürlich nicht langweilig werden und da muss man sich schon so Einiges einfallen lassen.“

Zwei klare Favoritinnen im nervenaufreibenden Kampf, darum „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden, hat Kim auf jeden Fall schon. „Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, dass meine Favoriten Greta, Serlina und Céline sind. Greta hat die Show mittlerweile ja verlassen, aber die anderen beiden finde ich nach wie vor toll. Ich bin beim Finale auch dabei, lerne die Mädchen kennen und lasse mich überraschen, wer gewinnt“, so Kim.

Drei wertvolle Tipps empfiehlt die schöne Blondine den Modelnachwuchs dabei besonders: „Privates privat halten, keine Beziehung in der Öffentlichkeit und authentisch sein.“ Da spricht Kim sicher aus Erfahrung. Nach dem öffentlichen Beziehungsdrama mit Ex-Freund Alexander Honey Keen (34) hält sie sich in puncto Privatleben zurück und sorgt lieber mit ihrer Karriere für Schlagzeilen. Dazu wird es spätestens im Sommer bei der Berliner Fashion Week auch wieder reichlich Gelegenheit geben, wenn Kim über die Catwalks des Mode-Events schreitet.