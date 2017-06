Kevin James: So heiß ist seine Frau Steffiana

Steffania De La Cruz ist die heiße Frau an der Seite von Kevin James (© Getty Images)

Kevin James ist ein wahrer Glückspilz. Der Schauspieler ist nicht nur beruflich mega erfolgreich, sondern hat auch privat mit seiner Ehefrau Steffiana de la Cruz das große Los gezogen. Die beiden gehören zu den Vorzeigepaaren Hollywoods.

In seinem Film „Hitch - Der Date Doktor“, bekommt „King of Queens“-Star Kevin James (52) von Will Smith (48) Nachhilfe in puncto Frauen. Im wahren Leben sieht das ganz anders aus. Mit Steffiana de la Cruz (43) hat Kevin James eine Wahnsinnsfrau an seiner Seite. Die Schauspielerin sieht nicht nur heiß aus, sondern ist auch talentiert.

Kevin und Steffiana haben vier Kinder

Neben ihrem Mann hatte Steffiana Auftritte in den Filmen „Kindsköpfe“, „Der Kaufhaus-Cop“ und sogar in seiner Serie „King of Queens“ schlüpfte sie in verschiedene Rollen. Privat hat Steffiana hingegen auch eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit dem Schauspieler hat sie mittlerweile schon vier Kinder. Neben Sienna-Marie (11), Shea Joelle (9) und Kannon Valentine (6) erblickte im Januar 2015 noch Sistine Sabella das Licht der Welt.

So lernte Kevin seine Frau kennen

Kennengelernt haben sich Kevin James und Steffiana de la Cruz jedoch nicht bei Dreharbeiten, sondern bei einem Blind-Date. Der Innendekorateur des Schauspielers kam auf die Idee, die beiden zu verkuppeln und das mit Erfolg. Seit 2004 sind Kevin und seine wunderschöne Frau bereits verheiratet und führen eine skandalfreie Ehe.