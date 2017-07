Keira Knightley: Das ist ihr Mann James Righton

Keira Knightley und James Righton sind seit 2013 verheiratet (© Getty Images)

Keira Knightley ist nicht nur beruflich super erfolgreich, sondern hat auch privat das große Los gezogen. Mit Musiker James Righton ist die Schauspielerin seit 2013 glücklich verheiratet. Was ihr über Keiras Mann wissen müsst, erfahrt ihr hier!

Keira Knightley (32) und James Righton (33) sind seit Februar 2011 offiziell ein Paar. Im Mai 2013 folgte die romantische Hochzeit in Südfrankreich. Die Schauspielerin und der Sänger, der seit 2005 als Frontman der britischen Band Klaxons auf der Bühne steht, krönten ihr Liebesglück im Mai 2015 schließlich mit ihrem ersten gemeinsamen Kind. Töchterchen Edie erblickte im Mai 2015 das Licht der Welt und ist seither der größte Stolz der beiden.

Das Kennenlernen erfolgte über gemeinsame Freunde

Keira Knightley und Musiker James Righton lernten sich 2011 über die gemeinsamen Freunde Alexa Chung (33) und Sienna Miller (35) kennen. Danach ging alles ganz schnell. Ein Jahr nach dem Kennenlernen folgte die Verlobung, vor vier Jahren die bescheidene Hochzeit in einem französischen Örtchen in der Nähe von Avignon. Seither begeistern die beiden mit gemeinsamen Auftritten auf den roten Teppichen dieser Welt.

Keira Knightley liebt ihre Mutterrolle

Die „Imitation Game“-Darstellerin geht in ihrer Mutterrolle voll auf. In einem Interview erzählte Keira gegenüber „Business Insider“: „Ich bin wirklich dankbar, dass ich Mutter geworden bin. Solange es meinem Kind gut geht, ist für mich alles in Ordnung.“ Auch gegenüber „Vogue“ plauderte sie aus, dass ihre Tochter sie nach einem stressigen Drehtag wieder beruhigt: „Ich komme nach Hause und sehe dann das süßeste kleine Mädchen, das auf mich wartet. Ich könnte mir nicht mehr wünschen.“