Kay One und Pietro Lombardi sitzen an „Senorita“-Nachfolger

Pietro Lombardi und Kay One (© Kay One / Instagram)

Mit dem Song „Senorita“ haben Kay One und Pietro Lombardi einen echten Hit gelandet. Nun sollen Fans bald schon noch mehr von den beiden begabten Sängern zu hören bekommen. Kay und Pietro arbeiten nämlich bereits an einem neuen gemeinsamen Lied.

Fans lieben die tollen Vibes des Ohrwurms „Senorita“. Der Song wurde auf YouTube mittlerweile bereits über 37 Millionen Mal geklickt und in Deutschland ganze 200.000 Mal verkauft. Kay One (33) und Pietro Lombardi (25) möchten nun an diesen großen gemeinsamen Erfolg anschließen und die Fans mit weiteren Liedern begeistern.

Die beiden Sänger scheinen nämlich nicht nur stimmlich super zusammenzupassen, sondern sich auch richtig gut zu verstehen und jetzt öfter zusammen arbeiten zu wollen. Gegenüber „Promiflash“ meinte der 33-jährige Kay: „Pietro und ich sitzen an einer neuen Single, die wirklich unfassbar wird. Von uns beiden wird 2018 definitiv sehr, sehr viel kommen!“

Bereits im Interview mit Promipool schwärmte Pietro von der Zusammenarbeit mit Kay One: „Ich schätze ihn als Rapper sehr und finde, dass es in Deutschland wenige Künstler gibt, die auch im Studio so gut sind und wissen, was bei Fans ankommt.“