Katja Burkard übers Kochen, ihre Locken und ihr Beauty-Geheimnis

Katja Burkard kennen viele als Moderatorin von „Punkt 12“ (© Future Image / imago)

Heute Abend will RTL-Kultmoderatorin Katja Burkard beim Schwesternsender RTL II bei „Promis am Herd – Wer kocht besser?“ mit ihren Kochkünsten dazu beitragen, dass ihr Team gewinnt. Welche Voraussetzungen sie dafür mitbringt, verriet sie im Interview mit „Promipool“. Außerdem sprach sie mit uns über ihre legendäre Lockenfrisur, ihr Beauty-Geheimnis und ihr Snack-Laster.

Katja Burkard (52) ist aus dem deutschen TV nicht mehr wegzudenken. Besonders beim Mittagsmagazin „Punkt 12“ moderierte sie sich in die Herzen der Zuschauer. Dennoch freut sich Katja, auch bei anderen Sendungen mitwirken zu können und sich spannenden Herausforderungen zu stellen wie schon 2015 bei „Let‘s Dance“: „Ich habe das so geliebt! Grundsätzlich liebe ich Herausforderungen“. Einer ganz besonders harten Aufgabe stellt sich Katja nun bei „Promis am Herd – Wer kocht besser?“, denn wie sie selbst sagt, sei sie keine „geborene Köchin“.

Das gibt es bei Katja daheim zu essen

„Ein paar Standardgerichte gelingen mir ganz gut und natürlich kann ich nach Rezepten kochen. Allerdings mache ich das selten, da es mir zu wenig Spaß macht. Deshalb ist mein Ruf in der Familie diesbezüglich eher bescheiden. Meine Kinder fühlen sich eher bedroht, wenn ich sage: ‚Ich koche!‘“, erklärt sie lachend. Den Kochlöffel schwingt stattdessen ihr Lebensgefährte Hans Mahr (68), dafür rücke sie dem schmutzigen Geschirr zu Leibe.

Und was kommt im Hause Burkard-Mahr auf den Tisch? „Mein Mann ist bekennender und ja auch bekannter Gourmet. Er isst Dinge, bei denen ich am liebsten schreiend weglaufen würde“, sagt Katja lachend über dessen kulinarische Vorlieben. Katjas ältere Tochter Marie-Therese (16) „hat diese Experimentierfreudigkeit übernommen.“ Ihr Nesthäkchen Katharina (10) hingegen schwärmt für Pasta und Süßigkeiten. „Um ihr endlich Gemüse schmackhaft zu machen, habe ich das Kinderbuch ‚Prinz Grünigitt‘ geschrieben“, so die zweifache Mama.

Darum liebt Katja Burkard ihre Locken

Auch bei „Promis am Herd – Wer kocht besser?“ werden wir Katja nicht nur gewohnt spritzig, sondern auch mit ihrem Markenzeichen – ihren blonden Locken – sehen. Diesen ist sie übrigens schon immer treu, auch als Teenager gab es keine wilde Stylingperiode bei ihr. „Ich trage meine Locken seit meiner Pubertät und seitdem auch mehr oder weniger die gleiche Frisur. Mal länger, mal kürzer, mal heller, mal dunkler. Nicht besonders spannend, aber privat sehr bequem: Waschen, schütteln, fertig!“, erklärt sie ihr Faible für die Lockenpracht.

Um im TV stets adrett auszusehen, achtet die privat eher lässige Katja sehr auf sich. „Ich mache viel Sport, rauche nicht und trinke nur sehr selten Alkohol“, erklärt sie und verrät noch ein echtes Beauty-Secret: „Ich schwöre auch auf einen Lichtschutzfaktor – seitdem ich 30 bin, gehe ich ohne nicht in die Sonne. Meine Haut dankt es mir, denn die Maskenbildner sagen mir immer, wie toll meine Haut wäre.“ Ein Laster hat Katja aber doch: „Kartoffelchips! Danach bin ich wirklich süchtig und es muss natürlich eine ganz bestimmte Sorte sein.“

Ob es Katja schafft unter Anleitung von Spitzenkoch Mike Süsser ein leckeres Gericht zu zaubern und so ihrem Team rund um Joachim Llambi (53) und Angelina Kirsch (29) zum Sieg zu verhelfen, seht ihr heute Abend, den 20. Juli, bei „Promis am Herd – Wer kocht besser?“ um 20.15 Uhr auf RTL II.