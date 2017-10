Kate Winslet spricht über ihre Gefühle zu Leonardo DiCaprio

Kate Winslet und Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2016 (© Getty Images)

Kate Winslets und Leonardo DiCaprios Freundschaft ist einzigartig. Seit die beiden Schauspieler zusammen „Titanic“ gedreht haben, sind sie eines der schönsten Hollywood Traumpaare, doch leider nur auf der großen Leinwand.

Kate Winslet (41) und Leonardo DiCaprio (42) wurden mit „Titanic“ 1998 zu Weltstars. Während der Dreharbeiten entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Regelmäßig sprechen sie in Interviews über diese besondere Verbindung.

In der britischen Talk-Show „Lorraine“ hat Kate Winslet offen über ihre Gefühle zu Leonardo DiCaprio gesprochen: „Glücklicherweise standen wir nie aufeinander“, so Kate über die immer noch starke Freundschaft zu Leo. Eine Liebesbeziehung der beiden wird wohl nie außerhalb der Kinoleinwand entstehen, was sicher viele Fans enttäuscht. Das weiß auch Kate Winslet. „Ich weiß, es ist wirklich nervig zu hören, es tut mir leid“, fügte sie grinsend hinzu.

Trotzdem machen sich die beiden Schauspieler des Öfteren öffentlich Liebeserklärungen und zeigen, wie sehr sie einander schätzen. Was viele nicht wissen: Bei Kate Winslets Hochzeit mit Ned Rocknroll 2012 war Leo ihr Trauzeuge.