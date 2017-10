Kate Upton: So anders sieht sie ohne Make-up aus

Kate Upton zeigt sich völlig ungeschminkt (© Kate Upton / Instagram)

Kate Upton zählt zu den schönsten Frauen Hollywoods und verdrehte in den vergangen Jahren wohl einigen Männern den Kopf. Doch Kate sieht nicht nur auf dem Red Carpet, bei Shootings oder in ihren Filmen super aus, sondern kann sich auch an einem verschlafenen Sonntag sehen lassen.

Mega-Stars sind eben doch auch nur normale Menschen. Kate Upton (25) ist für viele ein absolutes Sexsymbol und sieht auf den roten Teppichen dieser Welt immer umwerfend aus. Doch auch eine Kate Upton ist nicht immer topgestylt - und das beweist sie ihren Fans gerne via Instagram.

Völlig ungeschminkt und mit zerzaustem Zopf zeigt sich Kate mit ihrem Freund Justin Verlander (34) in der Hängematte. Dazu schreibt sie „verschlafener Sonntag mit meinem Liebsten“ und zeigt damit ihren Fans, dass auch sie nicht tagtäglich ein aufwändiges Make-up aufträgt.

Doch das hat sie auch gar nicht nötig, wie ihre Fans finden. „Du bist eine Naturschönheit!“ und „Einfach wunderschön!“ sind nur zwei der vielen begeisterten Kommentare. Solche Komplimente hört wohl jede Frau gerne.