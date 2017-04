Karolína Kurková über ihr Lieblingsessen, Model-Castingshows und ihre Familie

Karolína Kurková liebt Pasta von Miracoli (© Sabine Brauer / other)

Karolína Kurková (33) gehört zu den schönsten und erfolgreichsten Models der Welt. Im Interview mit „Promipool“ verrät die schöne Tschechin, wie sie sich fit hält und was sie von Castingshows wie „Germany's Next Topmodel“ hält.

„Promipool“: Sie haben einen Traumkörper und zählen zu den schönsten Frauen der Welt. Wie ernähren Sie sich und auf was verzichten sie strikt?

Karolína Kurková: „Zunächst muss ich sagen, dass Essen für mich eine große Bedeutung hat. Als Model ist es für mich wichtig, mich gesund zu ernähren, um fit und in Form zu bleiben. Als Ehefrau und Mutter ist Essen für mich die Zeit, in der alle zusammenkommen und der Alltag für einen kurzen Moment pausiert. Essen ist für mich viel mehr als nur Essen, sondern eher ein bestimmter Lifestyle bzw. Lebensgefühl. Verzichten muss ich dabei auf nichts.“

„Promipool“: Und wie sieht es mit Kohlenhydraten aus – Nudeln mit Tomatensauce zum Beispiel?

Karolína Kurková: „Das funktioniert gut. Wenn ich Pasta esse, dann haue ich mir natürlich nicht einen riesigen Teller voll, sondern achte darauf, dass es eine normale Portion ist. Außerdem esse ich Kohlenhydrate bzw. Pasta nicht allzu spät am Abend. Da Nudeln langsam verbrennen, ist es ein tolles Gericht, wenn man weiß, dass am nächsten Tag etwas Anstrengendes ansteht, zum Beispiel ein Event bei dem man lange nichts zu Essen bekommt. Dann hält mich Pasta prima lange satt. Und mein Lieblingsgericht, Nudeln mit Tomatensauce von Mirácoli, schmeckt lecker und ist auch noch schnell fertig. Ich habe es schon als Kind kennengelernt – und liebe es genau wie früher. Meine Kids übrigens auch...“

„Promipool“: In Deutschland läuft seit einigen Wochen die 12. Staffel von „Germany's Next Topmodel“. Sie waren ja auch schon Gast-Jurorin in der Sendung und auch in der Show „Das perfekte Model“ wirkten sie als Mentorin und Jurorin mit. Was halten sie heute von Model-Casting-Shows?

Karolína Kurková: „Es ist eine gute Möglichkeit, um Nachwuchstalente zu entdecken und für angehende Models ist es wiederum eine tolle Chance, um in kurzer Zeit viel Erfahrung zu sammeln und entdeck zu werden. Eine Model-Casting-Show ist eine prima Vorbereitung auf das, was im Modebusiness auf einen als Model wartet. Allerdings ist es wirklich nur der allererste Schritt. Um durchzustarten benötigen die Mädchen viel Disziplin und Ehrgeiz. Es ist also jedem selbst überlassen, ob er dieses Sprungbrett gut nutzt oder nicht.“

„Promipool“: Sie haben in ihrer unglaublichen Karriere sehr viel erreicht. Welchen Lebenstraum möchten Sie sich noch erfüllen?

Karolína Kurková: „Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe. Meine größte Erfüllung im Leben ist meine Familie.“