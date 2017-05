Karel Gott und seine Frau Ivana: Seit fast zehn Jahren glücklich verheiratet

Karel Gott und seine Frau Ivana (© CTK Photo / imago)

37 Jahre Altersunterschied trennen Karel Gott und seine Frau Ivana - doch mittlerweile verbinden sie auch über 15 gemeinsame Jahre, die sie Seite an Seite verbringen. Und die Liebesgeschichte des tschechischen Sängers und seiner wunderschönen Frau scheint noch lange nicht zu Ende zu sein.

Wahre Liebe kennt keine Altersgrenzen! Schlagersänger Karel Gott (77) und seine Frau Ivana (41) sind dafür wohl das perfekte Beispiel, denn zwischen ihnen liegt ein Altersunterschied von satten 37 Jahren. Seit 2001 sind die beiden ein Herz und eine Seele, 2008 folgte die schillernde Hochzeit in Las Vegas.

Karel und Ivana: Sie haben zwei gemeinsame Kinder

Nach fünf gemeinsamen Jahren wurden Karel und Ivana Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Während der Hochzeit war Ivana bereits mit dem zweiten Kind schwanger, das Mädchen kam dann 2009 zur Welt. Heute lebt die glückliche Familie gemeinsam in in einer Villa in Prag. Karel hat außer den beiden Kindern mit Ivana noch zwei weitere Töchter aus früheren Beziehungen, die allerdings schon erwachsen sind.

Gemeinsam stark im Kampf gegen den Krebs

Im November 2015 wurde bekannt, dass Karel an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war. Der „Biene Maja“-Interpret wurde damals umgehend ins Krankenhaus eingeliefert und musste sogar notoperiert werden. Doch mit der Unterstützung seiner Fans, seiner Familie und vor allem seiner Frau Ivana ging es schnell wieder bergauf. Im Juni 2016 gab Karel sogar bekannt, dass er nach Einschätzung der Ärzte als geheilt gelte, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Wir wünschen Karel und Ivana, dass ihre ungleiche Liebe noch ewig anhält und wir die beiden noch oft gemeinsam auf dem roten Teppich sehen dürfen.