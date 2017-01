„Kanalverkehr“: Das wird die heutige Dschungelprüfung

In der heutigen Dschungelprüfung wirds eng in einem Tunnel (© RTL)

Für die verbliebenen vier Kandidaten im Dschungelcamp wird es jetzt buchstäblich eng. In der heutigen Dschungelprüfung muss sich einer der vier Dschungelcamper in ein unterirdisches Tunnelsystem wagen und wird dort dem ein oder anderen Tierchen begegnen.

Es kämpfen nur noch vier Kandidaten im Dschungelcamp um den begehrten Titel der Dschungelkönigin oder des Dschungelkönigs, nachdem Kader Loth (44) an Tag 14 das Camp verlassen musste. Um diesem Titel einen Schritt näher zu kommen, muss sich Hanka Rackwitz (47) oder einer der drei verbliebenen Herren in der heutigen Dschungelprüfung „Kanalverkehr“ beweisen. Wie der Name schon sagt, sollen in der Challenge in einem engen Tunnel die wichtigen Sterne geholt werden.

Den auserwählten Dschungelcamper werden in dem unterirdischen Tunnel einige tierische Überraschungen, wie beispielsweise ein Krokodil, erwarten. Auch Tauchen steht auf dem Programm für den Dschungelprüfling. Wer sich dieser Challenge stellen muss, erfahrt ihr heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL.

