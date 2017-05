„Kampf der Titanen“: Das macht Harry Hamlin heute

Harry Hamlin alias „Perseus“ 1981 (© United Archives / imago)

Harry Hamlin ist aus unzähligen Filmen und Serien gar nicht mehr wegzudenken. Viele kennen ihn eventuell noch aus „Kampf der Titanen“-Star aus dem Jahr 1981. Neben der Schauspielerei ist der 65-Jährige auch mit anderen Projekten gut beschäftigt.

Harry Robinson Hamlin (65) schaffte 1978 mit „Movie Movie“ den großen Durchbruch. Bereits für diese erste Kinorolle wurde er 1979 für den Golden Globes als Bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Doch 1981 setzte der Schauspieler mit seiner Rolle im Fantasy- und mittlerweile Kultfilm „Kampf der Titanen“ als „Perseus“ noch einen drauf. Hierbei schrieb er mit Kollegen wie Ursula Andress (81) alias „Aphrodite“ und dem mittlerweile verstorbenen Laurence Olivier (†77) alias „Zeus“ Filmgeschichte.

Harry verkörperte diverse Hauptrollen in Fernsehfilmen wie „Tödliche Absichten“ und „Rebirth“. Er wirkte aber auch in zahlreichen bekannten Serien wie „L.A. Law“, „Mad Men“, „Glee“ oder „Veronica Mars“ mit. 2016 spielte er eine Rolle in der Serie „Graves“ und 2017 wird er in dem Film „The Unattainable Story“ zu sehen sein.

Der ehemalige „Sexiest Man Alive“ (1987) ist mittlerweile seit 1997 mit seiner dritten Frau Lisa Rinna (53) glücklich verheiratet. Zuvor war er von 1985 bis 1989 mit Laura Johnson (59) und von 1991 bis 1993 mit Nicollette Sheridan (53), vielen bekannt als „Edie“ in „Desperate Housewives“, verheiratet. Alle seine Ex-Frauen haben hierbei eines gemeinsam: Sie alle sind oder waren berühmte Prime-Time-Serien-Darstellerinnen. Hamlin hat zudem drei Kinder. Zwei Töchter entstammen der dritten und jetzigen Ehe mit Lisa Rinna. Zusammen mit seiner „Kampf der Titanen“-Schauspielkollegin Ursula Andress hat der 65-Jährige einen Sohn. Die beiden verliebten sich 1979 bei den Dreharbeiten des Films und waren drei Jahre ein Paar.

Harry Hamlin ist aber nicht nur Schauspieler. Der Enkel von Chauncy Hamlin (†82), Gründer des Wissenschaftsmuseums in Buffalo, ist ein aktiver Befürworter von Kernenergie und ist außerdem Vorstandsmitglied von „Advanced Physics Corporation“, einem Unternehmen, welches sich innovativen Lösungen zur Energiegewinnung widmet.

