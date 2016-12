Kaley Cuoco schwärmt von ihrem Freund Karl Cook

Kaley Cuoco ist super glücklich mit ihrem Freund Karl Cook (© PicturePerfect / imago)

Kaley Cuoco ist bis über beide Ohren verliebt. Der Mann ihrer Träume ist ihr Freund Karl Cook. Auf der Premiere ihres neuen Films „Why Him?“ verriet die „Penny“-Darstellerin, warum Karl genau der Richtige für sie ist.

Das letzte Jahr meinte es nicht besonders gut mit Kaley Cuoco (31). Nach nur 21 Monaten Ehe ließen sich Kaley und ihr Ehemann Ryan Sweeting (29) scheiden. Im Mai dieses Jahres war das Liebes-Aus dann endgültig besiegelt. Doch schon kurze Zeit später zeigte sich die Schauspielerin mit einem neuen Mann an ihrer Seite. In Karl Cook (27) fand der „The Big Bang Theory“-Star die große Liebe. Nach ihrem verliebten Auftritt bei den Critics' Choice Awards erklärt Kaley nun bei der Premiere zu ihrem neuen Film „Why Him?“, warum sie Karl so liebt. Auf die Frage, warum er der Richtige für sie sei, antwortete Kaley Cuoco gegenüber „ET“: „Weil er perfekt ist!“ In Karl hat Kaley endlich jemand gefunden, der ihre Leidenschaft für Pferde und Hunde teilt. Das Liebesglück der beiden sieht man ihnen auch förmlich an.