Kader Loth: Das sagt sie zum Dschungel-Aus

Kader Loth wollte nach nur drei Tagen das Camp verlassen (© RTL)

Zwei Wochen hat Kader Loth im australischen Dschungel ausgehalten. Doch gestern musste sie das Camp verlassen, da nicht genügend Zuschauer für den TV-Star anriefen. Damit hätte sie jedoch nicht gerechnet, wie sie im Interview verriet.

An Tag 14 hieß es für Kader Loth (44): zurück in die Zivilisation. Zwei Wochen lang ging das Abenteuer Dschungelcamp für sie, bis sie gestern ihre sieben Sachen packen musste. Im Interview mit RTL verriet Kader: „Mit meinem Auszug habe ich heute wirklich nicht gerechnet.“ Kader Loth blickt aber gerne auf die Zeit im Dschungel zurück: „Das Dschungelcamp war für mich die größte Herausforderung meines Lebens. Ich nehme sehr viele Eindrücke mit, ich nehme sehr viele Impulse mit, ich nehme so viele Erfahrungen mit. Auch mich habe ich besser kennenlernen dürfen.“ Außerdem beschreibt sie das Dschungelcamp als super Experiment, das sie sehr geprägt hat.

Wer nun die Dschungelkrone mit nach Hause nehmen darf, wird am Samstag ab 22.15 Uhr bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ auf RTL zu sehen sein. Im Rennen sind noch Hanka Rackwitz (47), Marc Terenzi (38), Thomas Häßler (50) und Florian Wess (36).

