Justin Timberlake: Süße Fotos von Söhnchen Silas und Jessica Biel entzückt Fans

So süß ist Justin Timberlakes kleine Familie (© Justin Timberlake / Instagram)

Justin Timberlake ist ein absoluter Familienmensch! Das beweist der attraktive Schauspieler nun auf seinem Instagram-Account. Neben einer süßen Collage von Familienbildern gesteht er seiner Frau Jessica Biel und seinem entzückenden Sohnemann Silas, wie viel die beiden ihm bedeuten. Die Fans sind von so viel Familienglück überwältigt.

Justin Timberlake (36) hat in Jessica Biel (35) seine absolute Traumfrau gefunden. Seit mittlerweile ganzen zehn Jahren sind die beiden Schauspieler ein Paar und immer noch super glücklich. Im Jahr 2012 trauten sich Justin und die schöne 35-Jährige sogar vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Und im April 2015 krönten die beiden ihre Liebe mit der Geburt ihres Söhnchens Silas (2).

Seitdem sind die drei eine richtige kleine Familie. Doch eigentlich gibt sich Justin immer sehr bedeckt, was sein Privatleben angeht. Nur selten postet er Fotos von sich und seiner Frau oder seinem zweijährigen Sohn. Aber nun überraschte der Musiker und Schauspieler seine Fans mit einer unfassbar schönen Foto-Collage.

Jessica Biel und Justin Timberlake sind super stolze Eltern

Auf zwei der vier Fotos sind Jessica Biel und Silas zu sehen. Einmal grinst Jessica in die Kamera, während sich Silas schüchtern die Hände vors Gesicht legt und beim anderen gehen die beiden Hand in Hand am Strand spazieren. Auf dem dritten Bild ist Justin Timberlake gemeinsam mit seinem Sohn auf einem Schiff zu sehen und auf dem letzten fahren Jessica und Justin händchenhaltend Fahrrad. Im Kommentar zum Bild schreibt Justin: „Diese zwei Engel! Das größte Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Und der Grund, warum ich nie aufhören werde.“

Die Fans sind vollkommen entzückt von diesen tollen Schnappschüssen. In den Kommentaren geben sie ihrer Begeisterung Ausdruck und feiern Justins kleine Familie. So schreibt ein Fan beispielsweise: „So süß.“ Ein anderer dagegen meint wohl, Justin könnte aus seiner Familie auch künstlerische Inspiration ziehen und schreibt: „Zeit für einen neuen Song.“