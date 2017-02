Jurist, Schwimmer, Pilot: Die vielen Berufe von Bud Spencer (†86)

Bud Spencer (© Independent Photo Agency / imago)

Bud Spencer war bei vielen vor allem für seine Fäuste bekannt. Der Italiener war aber nicht nur ein großartiger Schauspieler, in ihm schlummerten viele Talente. Wirklich unglaublich, was er in seinem Leben alles erreicht hat.

Der Italiener Carlo Pedersoli (†86) wurde vor allem unter seinem Künstlernamen Bud Spencer an der Seite seines Schauspielkollegen Terence Hill (77) bekannt. Die Prügelszenen in den Abenteuerfilmen der beiden sind bis heute legendär. Zu den bekanntesten Filmen des Publikumshelden zählen unter anderem die Western-Komödien „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Zwei wie Pech und Schwefel“. Bud Spencer und Terence Hill waren DAS Komiker-Duo der siebziger und achtziger Jahre.

Doch was viele nicht wissen, Bud Spencer war nicht nur Schauspieler, er hatte noch einiges mehr zu bieten. So war er zum Beispiel ein grandioser Schwimmer. Pedersoli schwamm als erster Italiener die 100 Meter Freistil in weniger als einer Minute. 1952 und 1956 qualifizierte er sich sogar für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Außerdem schloss der beliebte Schauspieler im Jahr 1957 nach rekordverdächtigen sechs Semestern sein Jurastudium in Italien erfolgreich ab. Und das, obwohl er sich zu dieser Zeit hauptsächlich seiner Schwimmkarriere widmete. Aber das war noch längst nicht alles...

Bud Spencer war zudem ein leidenschaftlicher Erfinder, so hat er zum Beispiel einen Spazierstock mit ausklappbarem Stuhl erfunden und auf elf weitere Erfindungen Patente angemeldet. Er war Drehbuchautor, Filmemacher, Liedtexter und hat als Pilot sogar die Fluglinie „Mistral Air“ gegründet, die bis heute existiert. Es grenzt wirklich an ein Wunder, was der Leinwandheld zu Lebzeiten alles geschafft hat.

Auch privat ein toller Typ

Auch im Privatleben des Schauspielers lief alles rund. 1960 heiratete er seine Jugendliebe Maria Amato. Die beiden waren bis zum Tod Spencers ein unzertrennliches Paar. Zusammen haben sie die Kinder Giuseppe (56), Diamy (47) und Christine (55).

Der „Hamburger Morgenpost“ verriet Spencer im Jahr 2009, was er sagen würde, wenn Gott ihn nach seinem Lebensmotto frage: „Lassen Sie mich vorbei, ich will mein Leben leben.“ Und es scheint so, als ob er sein Motto zu hundert Prozent umgesetzt hat. Lieber Bud Spencer, wir werden dich nie vergessen!