Julianne Houghs Verlobter: Total happy mit Brooks Laich

Julianne Hough und ihr Verlobter Brooks Laich (© ZUMA Press / imago)

Sie ist ausgebildete Tänzerin, er ein Eishockey-Profi: Julianne Hough und ihr Verlobter Brooks Laich sind ein wahres Traumpaar und seit 2015 verlobt. Bis zur Hochzeit kann es nicht mehr lange dauern und die beiden scheinen verliebt wie am ersten Tag!

Seit mehr als drei Jahren sind die beiden ein Herz und eine Seele: Schauspielerin, Tänzerin und Country-Sängerin Julianne Hough (28) und ihr Verlobter Brooks Laich (33).

Ende 2013 begannen die „Burlesque“-Darstellerin und der kanadische Profi-Eishockey-Spieler sich zu treffen, schon bald wurde aus ihnen ein Paar und seit August 2015 sind Julianne und ihr Brooks sogar verlobt. Das Datum für die Hochzeit ist noch nicht bekannt, der Termin steht aber bereits fest, wie Julianne gegenüber „Extra“ verraten hat.

Brooks Laich: Eishockey-Superstar

Juliannes Verlobter ist Sportler durch und durch: Knapp 1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer und ein echter Kämpfer auf dem Eis. Nach 700 National-Hockey-League-Einsätzen steht Brooks seit Februar 2016 bei den Toronto Maple Leafs unter Vertrag und spielt für deren Farmteam in der American Hockey League.

Als Sportler ist für ihn nicht nur das Training, sondern auch Schlaf besonders wichtig, wie Julianne gegenüber „US Weekly“ verriet: „Ich mag es, um 22 Uhr schlafen zu gehen. Wenn ich um 22 Uhr schlafe, wache ich um sieben Uhr auf. Ich habe erst angefangen, so früh zu schlafen, als ich angefangen habe, meinen Verlobten zu daten. Schlaf ist super wichtig für ihn! Also was soll ich in der Zeit machen? Rumsitzen? Nein, da gehe ich doch lieber auch ins Bett!“

Brooks Laich ist ihr Traummann

Nicht nur sein Charakter, auch sein Aussehen machen Brooks zu Juliannes absolutem Traummann, das bewies die Tänzerin, als sie ein Bild von ihrem Brooks auf Instagram postete. „Das ist MEIN Mann! Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt, dich an meiner Seite zu haben und mein Leben mit dir zu verbringen. Ich kann es nicht erwarten, Dich zu heiraten!“, schrieb Julianne dazu.

Damit zeigte sie allen, wie unglaublich glücklich sie mit Brooks ist - und deshalb bleibt doch nichts übrig, als den beiden alles Glück der Welt zu wünschen!