Julia Alice Ludwig: In dieser Situation würde sie wie „Rebecca“ handeln

Als „Rebecca Herz“ ist Julia Alice Ludwig bei „Sturm der Liebe“ zu sehen (© Ralf Wilschewski / ARD)

Schauspielerin Julia Alice Ludwig ist momentan in der Rolle der „Rebecca Herz“ bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. Zusammen mit ihrer besten Freundin „Ella“ ist sie an den „Fürstenhof“ gekommen und träumt von einer gemeinsamen Hochzeitsagentur. Mit „Promipool“ sprach Julia Alice über ihre Rolle und erklärte, in welcher Situation sie genauso handeln würde wie ihr Seriencharakter.

Diese „Sturm der Liebe“-Staffel wird es wirklich besonders spannend: „William“ (Alexander Milz, 31) muss sich zwischen der verträumten „Ella“ (Victoria Reich, 28) und der temperamentvollen „Rebecca“ entscheiden. Letztere wird von Julia Alice Ludwig (32) dargestellt. Den Charakter ihrer Rolle beschreibt Julia dabei im „Promipool“-Interview wie folgt: „,Rebecca‘ ist ein ‚Steh-auf-Mädchen‘, das mit Herz und Humor für sich und seine beste Freundin kämpft.“

Eine Eigenschaft, die Julia und „Rebecca“ sich definitiv teilen. „Ich würde für meine beste Freundin auch alles tun“, so Julia. Eins schließt sie aber kategorisch aus: „Männer waren und werden bei uns niemals ein Streitthema sein.“

Julia Alice Ludwig bringt bei SdL aber nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei ein. „Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, mich selbst zu vergessen und doch alles sein zu können, was ich bin und was ich sein könnte. Schauspiel ist Freiheit. Du bist bei Dir, erschaffst Dich neu, besiegst die Angst, lernst dazu und wirst mutiger. Ich bin Team-Spieler und Autist zugleich und spüre den Moment so intensiv“, erklärt sie. An der Arbeit fürs Fernsehen gefällt ihr dabei am meisten, dass man auf diesem Weg viele Menschen erreicht und, dass „die Möglichkeit besteht, den Moment einzufangen, anders als am Theater.“

„Sturm der Liebe“ kommt immer werktags um 15.10 Uhr im Ersten.