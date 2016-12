Jude Law: Das sind seine Kinder mit Sadie Frost

Jude Law mit seinen Kindern Rafferty, Iris und Rudy (© Iris Law / Instagram)

Jude Law ist nicht nur ein echter Womanizer in Hollywood, sondern auch ein liebevoller Vater von fünf Kindern. Die ersten drei stammen aus seiner Ehe mit Sadie Frost und scheinen ihrem Vater nacheifern zu wollen. Denn die beiden ältesten gehen nun ihre ersten Schritte im Showbusiness und geben dabei schon ein sehr gutes Bild ab.

Jude Law (43) ist neben seiner Schauspielkarriere für noch etwas anderes bekannt: Sein Leben als Womanizer. Der Brite sorgte nicht nur mit seiner Affäre mit der Nanny seiner Kinder für Schlagzeilen, sondern hat inzwischen auch fünf Kinder von drei unterschiedlichen Frauen. Momentan ist er mit keiner dieser Frauen liiert. Psychologin Philippa Coen hat es ihm derzeit angetan und es scheint, als hätte die hübsche Blondine den Schauspieler zähmen können.

Dennoch bleibt Jude Law aufgrund seiner Kinder mit seinen Ex-Freundinnen und –Frauen für immer verbunden. Seine drei ältesten Kinder Rafferty (19), Iris (15) und Rudy (13) stammen dabei aus der sechsjährigen Ehe mit Schauspielkollegin Sadie Frost (51). Wie gut er sich mit seinen Kindern versteht, sieht man auch auf den sozialen Netzwerken der Familie. Immer wieder teilen sie gemeinsame Fotos, auf denen sie sich als Familie zeigen und herumalbern.

Doch beruflich soll es für die drei in eine andere Richtung gehen – zumindest wenn es nach Papa Jude geht. Der „Sherlock Holmes“-Star möchte seine Kinder nämlich nicht in der Schauspielerei sehen. Doch schließlich haben diese ihren eigenen Kopf und das gute Aussehen ihres Vaters geerbt, weshalb vor allem Rafferty und Iris nun im Modelbusiness Fuß fassen wollen. Beide wurden schon für Kampagnen berühmter Modelinien und Zeitschriften abgelichtet und Rafferty will zudem mit seiner Band durchstarten. Doch bei den guten Genen ist es schließlich auch kein Wunder, dass die Kinder sich ausprobieren wollen und ihre Chancen im Showbusiness testen wollen.