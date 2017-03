Joseph Gordon-Levitt: Dank dieser süßen Rolle wurde er entdeckt

Joseph Gordon-Levitt (© Future Image International / imago)

Joseph Gordon-Levitt ist ein erfolgreicher Schauspieler und absoluter Frauenschwarm. Erste schauspielerische Erfahrungen sammelte der begabte Joseph bereits als kleiner Junge. Damals verkörperte er bei einer Theateraufführung die Vogelscheuche im Klassiker „Der Zauberer von Oz“ und entdeckte dabei seine Leidenschaft für die Schauspielerei.

„Looper“-Star Joseph Gordon-Levitt (36) kann sich mittlerweile vor Rollenangeboten kaum retten. Schon als kleiner Jungen versuchte er sich auf der Bühne. In einem Interview von 2016 im „Lufthansa Magazin“ erzählte der sympathische Joseph von einer seiner ersten Aufführungen: „Ich weiß bloß, wie es angefangen hat. Ich war fünf Jahre alt und spielte in unserem kleinen Gemeindetheater die Vogelscheuche in ‚Der Zauberer von Oz’. Ich erinnere mich, wie ich herumstolperte, fiel und wieder aufstand. Das Publikum lachte, und ich war überwältigt vom Adrenalinkick. Das wollte ich wiederholen.“

Daraufhin begann der kleine Joseph nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera zu stehen. Im Alter von acht Jahren trat er in der Fernsehserie „Familienbande“ auf. Und im Jahr 1991 ergatterte er mit zehn Jahren sogar schon eine Hauptrolle in einer Serie. In „Dark Shadows“ übernahm er die Rolle des „David Collins“. Es folgten zahlreiche weitere Filme und Serien, in denen Joseph sein schauspielerisches Können beweisen konnte. So spielte er beispielsweise in „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“, „Roseanne“, „Angels – Engels gibt es wirklich“, „Hinterm Mond gleich links“ und vielen weiteren Produktionen mit. Zuletzt war er in den Kinostreifen „Die Highligen Drei Könige“ und „Snowden“ zu sehen.

Joseph Gordon-Levitt ist verheiratet

Doch bei dem Schauspieler läuft es nicht nur beruflich richtig gut, sondern auch privat. Seine hübsche Frau Tasha McCauley unterstützt ihn bei seiner schauspielerischen Karriere. Seit 2014 sind die beiden verheiratet und haben mittlerweile auch einen gemeinsamen Sohn.