Johnny Depp: So erwachsen ist seine Tochter Lily Rose

so erwachsen ist Lily Rose Depp schon

Johnny Depp ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Doch auch seine Tochter Lily-Rose Depp steht ihrem Vater in nichts nach und erobert gerade die Film- und Fashionwelt. Dabei ist die Tochter von Depp und Vanessa Paradis schon sehr erwachsen geworden.

Als Tochter von Vanessa Paradis (44) und Johnny Depp (53) wurden Lily-Rose Depp (18) die guten Gene und das Talent schon in die Wiege gelegt. So ist es nicht verwunderlich, dass sie sowohl im Filmgeschäft als auch in der Modewelt aufzufinden ist. Erst bei den Filmfestspielen in Cannes begeisterte Lily-Rose Depp mit ihren Outfits und bewies ein weiteres Mal, wie erwachsen sie schon ist.

Ihre Karriere begann Lily-Rose Depp als Model und als solches ist sie heute erfolgreicher denn je. Sie ist die Muse von keinem geringeren als Karl Lagerfeld und läuft für diesen nicht nur auf den Laufstegen von Chanel, sondern ist auch das Gesicht mehrerer Kampagnen. Nicht nur für ein Parfum von Chanel, sondern auch für eine neue Brillenkollektion stand die Tochter von Johnny Depp vor der Linse.

Doch Lily-Rose Depp zeigt nicht nur bei ihren Jobs, wie erwachsen sie ist, sondern auch als ihr Vater Johnny in der Kritik stand, da seine Ex-Frau Amber Heard (31) ihm häusliche Gewalt vorwarf. Die 18-jährige nahm ihren Vater in Schutz und stand ihm in der schwierigen Zeit bei. Heute geht es dem „Fluch der Karibik“-Star wieder gut, wie er erst kürzlich auf der Premiere seines neuen Filmes zeigte.