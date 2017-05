Johnny Depp is back: Bei der „Fluch der Karibik“-Premiere sieht er super aus

Johnny Depp präsentiert den neuen „Fluch der Karibik“-Film (© Getty Images)

In knapp zehn Tagen feiert der neue „Fluch der Karibik“-Film Deutschland-Premiere - und natürlich ist Hauptdarsteller Johnny Depp wieder mit von der Partie. Zuletzt zeigte sich der Schauspieler bei der Promo-Tour des fünften Teils der Piratensaga und wirkte dabei super gut gelaunt.

Am 25. Mai ist es endlich soweit: Der fünfte Teil des Piratenepos „Fluch der Karibik“ feiert seine Premiere in Deutschland. Nicht nur die faszinierenden Geschichten, sondern vor allem die einmalige Interpretation von Johnny Depps (53) Figur „Captain Jack Sparrow“ machen die Filmreihe so beliebt. Natürlich ist Johnny Depp auch in „Salazars Rache“ wieder die Hauptfigur der Geschichte, doch auch Hollywood-Schönling Orlando Bloom (40) ist als „Will Turner“ wieder mit von der Partie.

Johnny Depp und Orlando Bloom auf Promo-Tour

Gemeinsam machten sich die „Fluch der Karibik“-Schauspieler nun auf Promotion-Tour und zeigten sich sowohl bei der Weltpremiere im chinesischen Shanghai als auch bei der Europa-Premiere im Disneyland Paris bestens gelaunt und erholt. Das freut wohl vor allem die Fans von Johnny Depp, denn der Schauspieler machte erst kürzlich Schlagzeilen, weil er nach der Trennung von Amber Heard (30) rasant abgenommen hatte.

Javier Bardem ist der neue Bösewicht

Neben den altbekannten „Fluch der Karibik“-Stars war auch Javier Bardem (48) bei der Promo-Tour mit von der Partie. Der spanische Schauspieler verkörpert den Bösewicht „Captain Salazar“ - und kann sich so neben seiner Ehefrau Penelope Cruz (43) nun auch in die Riege der „Fluch der Karibik“-Schauspieler einordnen.